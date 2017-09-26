Новый способ лечения черепно-мозговых травм открыли российские ученые

Одна из основных причин инвалидности – черепно-мозговая травма. Именно поэтому очень важно правильно диагностировать и лечить повреждения головы. Российские биологи нашли новый способ такого лечения.

Продвинуться в изучении природы и последствий черепно-мозговых травм (ЧМТ) удалось биологам НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского и МГУ имени М.В. Ломоносова, передают «Вести.ру».

Ученые обнаружили, что введение при ЧМТ витамина В1 (тиамин) существенно помогает пациенту в лечении и восстановлении функций мозга после травмы.

Биологи знают, что за окисление органических соединений и использование полученной энергии для различных процессов в организме отвечают митохондрии, органоиды клетки. Природа митохондрий пока недостаточно изучена, но ученым удалось выяснить, что при травме нарушаются функции митохондрий мозга. А введение в этом случае витамина B1 дисфункции молекул митохондрий останавливает. Пока опыты с введением при ЧМТ высоких доз тиамина опробованы на животных моделях, но уже абсолютно ясно, что тиамин при ЧМТ предупреждает повреждения головного мозга.