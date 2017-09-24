Ученые назвали лучшие продукты для оздоровления кишечной микрофлоры

Бельгийские ученые провели масштабное исследование по изучению факторов, влияющих на бактериальное здоровье желудочно-кишечного тракта. Как известно, микрофлора желудочно-кишечного тракта - очень важная часть иммунной системы.

От здорового многообразия микрофлоры ЖКТ зависят иммунитет, обмен веществ и нервная деятельность человека. Проанализировав состав микрофлоры у 4 тысяч испытуемых, живущих в разных странах, исследователи обнаружили в 95% случаев общие для всех представителей бактерии – в общей сложности 664 рода бактерий.



Одним из самых главных факторов, влияющих на бактериальное разнообразие ЖКТ, является рацион питание. Ученые отмечают, что наш кишечник «любит» фрукты, овощи, йогурты и вообще все кисломолочные продукты. Кром этого, разнообразие микрофлоры увеличивают чай, кофе и вино.



Вредны для микрофлоры кишечника сладкие напитки, фастфуд и любая углеводная еда. Еще исследователи обнаружили, что функции микрофлоры угнетает цельное молоко. Губительное влияние также оказывают болезни и различные непищевые вещества - от антибиотиков до наркотиков, сообщается в журнале Science.



