Исследователи из Нидерландов установили, что популярное детское лекарство от астмы может вызывать проблемы с психикой: у пациентов наблюдаются депрессивные состояния и снятся кошмары.

Не исключена также связь между использованием монтелукаста и развитием Синдрома Чардж-Стросса — редкого аутоимунного заболевания, которое характеризуется воспалением мелких кровеносных сосудов в дыхательной системе, а также может вызывать сердечные заболевания и повреждение почек. Об этом свидетельствую жалобы больных, не страдавших данными симптомами до принятия лекарства.

Других пациентов, среди которых большинство детей, мучили кошмары, которые исчезли после отмены монтелукстена, пишет Daily Mail.



