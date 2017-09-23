Диетологи назвали самый вредный вид конфет

Губит сладкоежек не шоколад в конфетах, а сахар и прочие наполнители, особенно – алкоголь. Сладости с коньяком и прочими спиртовыми ингредиентами наносит по здоровью тройной удар, считают диетологи.

Пользы от конфет никто не ждет, здесь вопрос в том, какие сладости менее вредны, передает телеканал НТВ.

Прежде всего, в конфетах очень много сахара, но эта опасность - не единственная. Обилие жиров в конфетах – второй удар по здоровью сладкоежки. Но есть и третий «вредитель» - алкогольные наполнители. Спиртное, сахар и жир –тройной удар по печени и поджелудочной железе, считают диетологи. Наименее вредными врачи признают орехи и сухофрукты в шоколаде, - такие конфеты богаты клетчаткой, а она замедляет всасывание кровью сахара.