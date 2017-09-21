По показателям ожирения Россия догоняет США

Россия по уровню распространения ожирения среди населения приблизилась к США, сказал главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов.

В Америке 5% населения страдает ожирением. Россия приближается к такому же показателю. Основная причина – погрешности в питании. Теперь россияне больше потребляют насыщенных жиров, соли и сладких газированных напитков. Все перечисленное пользуется особенной популярностью среди молодежи. По словам Бойцова, только в Москве количество детей и подростков с лишним весом увеличилось в два раза по сравнению с серединой 1990-х годов.

Меньше всего людей с нездоровыми весовыми показателями оказалось в Японии – 3,7% жителей.

По данным ВОЗ, сегодня примерно треть земного населения страдает от лишнего веса. Все идет к тому, что уже к 2025 году процент людей с крайними формами ожирения достигнет 17%, а людей с проблемами лишнего веса - 46%.