Чем опасен сон во время полета, рассказали ученые

Чтобы заглушить тревогу от полетов на самолете, или просто чтобы скоротать время, многие пассажиры стараются уснуть. Оказывается, это не безопасно для здоровья, поскольку может вызвать проблемы со слухом.

Исследователи Гарвардской медицинской школы объясняют, что в момент изменения высоты у многих людей "закладывает уши". Это происходит из-за того, что внутриушное давление не совпадает с наружным. Избавиться от этого эффекта можно, если зевнуть или глотнуть (вот почему в полете стюардессы предлагают пассажирам леденцы), открыв тонкий канал в ухе, называемый евстахиевой трубкой.

Когда человек спит, он не может выровнять давление в барабанной перепонке таким способом. В результате ушной канал может заблокироваться, что приведет к слуховой баротравме. Если евстахиева трубка блокируется в течение длительного времени, может развиться инфекция, которая вызывает образование жидкости за барабанной перепонкой и приводит к проблемам со слухом и боли.

Чтобы избежать таких неприятностей, ученые советуют воздержаться от сна хотя бы во время набора высоты и снижения самолета. В остальное время можно приятно отдыхать, поддерживая шейный отдел позвоночника в фиксированном состоянии с помощью специальной подковообразной подушечки.



