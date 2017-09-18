Смерть в молодом возрасте настигает людей с шизофренией в три раза чаще

Ученые выяснили, что люди, страдающие шизофренией, в три раза чаще умирают в молодом возрасте. Это происходит из-за хронических болезней, несчастных случаев и суицидов.

К таким выводам канадские медики пришли, проанализировав статистику смертности более 1,6 млн жителей провинции Онтарио за 20 лет. Выяснилось, что носители шизофрении в среднем живут на 9 лет меньше. Ученые связывают это с тем, что больные с данными проблемами очень плохо следят за собой при развитии хронических болезней, чаще имеют вредные привычки, плохое питание и не занимаются спортом, говорится в медицинской статье, опубликованной в издании CMAJ.

В настоящее время шизофренией страдает около 24 миллионов людей на планете. По данным ВОЗ, многие из них являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 35 лет. У медиков до сих пор нет единого мнения по поводу причин возникновения болезни и ее правильного лечения.



