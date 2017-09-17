Электрические сушилки для рук оказались опасны для здоровья

Британские ученые в результате нескольких исследований определили, что электрические сушилки для рук несут опасность для человека. Их работа способствует массовому распространению микробов в воздухе.

Оказалось, что количество бактерий в такой среде превысило аналоги возле диспенсера с полотенцами из бумаги в 27 раз, так что во время такой процедуры можно не только самим стать распространителями микроорганизмов, но и заразиться ими от других людей.

Ранее сообщалось, что ученые выявили опасные для здоровья бактерии в губках для мытья посуды: в них обитают более 50 миллиардов микробов, которые могут привести к кишечным расстройствам, менингиту и пневмонии.