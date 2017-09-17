Чем истерика полезна для женщин

Ученые США провели уникальное исследование и установили, что если женщина сдерживает эмоции, то это принесет больше вреда, чем пользы. Психологи заявили, что кричать и истерить полезно.

Эмоциональные слезы, в которых содержится большое количество соли, помогают очистить организм от вредных веществ.

Кроме того, после истерики женщина испытывает чувство расслабленности. После того, как выплескиваются негативные эмоции, организм выделяет большую порцию гормона радости, пишет "ВладТайм".

Ну и главное: избавление от мышечных зажимов. Ведь сдержанные отрицательные эмоции могут вызвать дискомфорт как раз в мышечной ткани.