Создан нанопластырь, позволяющий эффективно бороться с жировыми отложениями

Американские биологи придумали безопасную замену липосакции. Они создали уникальный пластырь, который сквозь наноиглы выпускает в организм специальные гормоны, которые способны удалять белый жир.

В человеческом теле присутствует жир двух типов: белый и бурый. Первый обеспечивает хранение питательных веществ и теплоизоляцию, а второй сжигает калории и вырабатывает тепло.

Нанопластырь может заставить клетки белого жира, присутствующего в кожных складках, превратиться в бурые жиры. Помимо борьбы с лишним весом, нанопластырь может применяться для лечения диабета и других нарушений обмена веществ.

Работу этого жиросжигающего пластыря биологи проверили на мышах, страдавших от ожирения. Опыты показали, что масса жира на той стороне живота, куда приклеили пластырь, сократилась на 20% всего через четыре недели после начала эксперимента, сообщает РИА Новости.