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Создан нанопластырь, позволяющий эффективно бороться с жировыми отложениями

15 сентября 2017, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Создан нанопластырь, позволяющий эффективно бороться с жировыми отложениями

Американские биологи придумали безопасную замену липосакции. Они создали уникальный пластырь, который сквозь наноиглы выпускает в организм специальные гормоны, которые способны удалять белый жир.

В человеческом теле присутствует жир двух типов: белый и бурый. Первый обеспечивает хранение питательных веществ и теплоизоляцию, а второй сжигает калории и вырабатывает тепло.
Нанопластырь может заставить клетки белого жира, присутствующего в кожных складках, превратиться в бурые жиры. Помимо борьбы с лишним весом, нанопластырь может применяться для лечения диабета и других нарушений обмена веществ.

Работу этого жиросжигающего пластыря биологи проверили на мышах, страдавших от ожирения. Опыты показали, что масса жира на той стороне живота, куда приклеили пластырь, сократилась на 20% всего через четыре недели после начала эксперимента, сообщает РИА Новости.

 

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В Израиле украинский боксер избил женщину, приняв ее за россиянку

В Израиле 29-летний иммигрант из Украины набросился на женщину за русскую речь. Молодой человек принял её за россиянку, но на деле оказалось, что 40-летняя пострадавшая – его соотечественница.

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В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

В Неваде разбился российский военный самолёт с американским подполковником

Тяжелый истребитель Су-27 разбился во время учебно-тренировочного полета в штате Невада. Самолет принадлежал ВВС США и входил в эскадрилью "Агрессоры", которая отрабатывают бои с вероятным противником.

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Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

Аксенов выступил за создание «клуба друзей по деоккупации Украины»

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Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Сотрудник московской полиции подозревается в избиении администратора гриль-кафе "Жаровня" в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября в кафе в Стремянном переулке.

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В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы

В аэропортах Москвы сегодня из-за непогоды задержаны 27 рейсов, 3 отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание". На аэропорт Домодедово приходится больше всего отложенных рейсов.

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Под Керчью разъяренный бык проткнул рогами мужчину

На днях в поселке Каменское Ленинского района произошел несчастный случай: взрослый бык набросился на 28-летнего мужчину. В результате у пострадавшего диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.

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В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по итогам проверки российскими специалистами побережья Турции, местные власти делают недостаточно для предотвращения распространения вируса Коксаки.

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В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

В МВФ недовольны ростом зарплат на Украине

Украинская экономика откатится на три года назад, если в стране продолжится рост заработной платы. Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

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Киселев обиделся на Познера за высказывание двухлетней давности

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