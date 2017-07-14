Российские учёные выяснили, как повысить иммунитет

Особые химические соединения куркумин и кверцетин позволяют значительно усилить положительное влияние на организм при совместном употреблении. Как пишут "Известия", они снижают риск заболеваний, в том числе воспалительного характера, и защищают от воздействия токсинов.

Указанные соединения содержатся в куркуме и ягодах, фруктах и овощах красного цвета, которые диетологи советуют добавлять в пищу хотя бы три раза в неделю.

Примечательно, что термическая обработка куркумину и кверцетину не вредит.