Как пережить холодное дождливое лето и недостаток солнца

Мало солнца досталось жителям центральных областей России этим летом. Ни позагорать, ни искупаться, до сих пор не удалось. Многие еще не снимали куртки и закрытую обувь. Редко, кто любит такую погоду.

Большинство наших соотечественников ждут теплых солнечных дней и жалуются на усталость, постоянное желание спать.

Медики успокаивают, что дождливое и холодное лето не так опасно для здоровья, как резкая смена погоды. И советуют компенсировать недостаток солнца прогулками на свежем воздухе и потреблением сезонных овощей и фруктов. Эксперты советуют выходить в парки, на свежий воздух, как только уходят тучи и появляется солнце. Желательно заниматься спортом на улице.

Прогулки на свежем воздухе смогут обеспечить человека необходимым ему солнечным светом даже в ненастную погоду, - сообщает РИА Новости.

На организм человека негативно влияют резкие перепады температуры воздуха. Плохо людям, когда в один день плюс 20, а на завтра минус 10. Изменения температур тяжело переносят люди с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной системы.