В России продлили временное ограничение на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами на 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что временный запрет на продажу такой продукции, а также усиление контроля за ее оборотом позволили сократить количество случаев злоупотребления суррогатной продукцией и отравлений, в том числе с летальным исходом.

Временный запрет вступил в силу в декабре 2016 года и неоднократно продлевался.