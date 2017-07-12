Ученые-генетики считают, что россияне могут спокойно отказаться от курения

Российские ученые-генетики провели масштабное исследование и заключили, что большинство российских курильщиков могут легко бросить курить.

Специалисты из медико-генетического центра Genotek изучили ДНК более 2,5 тысячи россиян. По данным генетиков, гены никак не влияют на желание человека закурить впервые.

Но если человек уже начал курить и имеет определенный генотип, отказ от курения без помощи специалистов будет сложным.

Согласно результатам эксперимента, людям с "неблагоприятным" вариантом гена DBH значительно труднее отказаться от курения. Врач-терапевт из Genotek Марина Степковская пояснила, что зная свой генотип, человек может понять, из-за чего он не можут отказаться от пагубной привычки. Что является причиной зависимости от сигареты: гены или психо-эмоциональная зависимость.

Генетики пришли к выводу, что примерно 82% россиян — носители мутаций, позволяющих легко бросить курить.