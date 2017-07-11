Специалисты рассказали, как часто нужно менять постельное белье

Специалисты по клинингу рассказали, как часто нужно менять постельное белье. Опросы жителей в Великобритании показали, что даже половина людей не придерживается этого утомительного ритуала.

35% опрошенных британцев меняют свое постельное белье каждые 2 недели, 10% делают это реже 1 раза в месяц. Однако ни те, ни другие не соблюдают рекомендуемых сроков: менять постельное белье следует еженедельно, а наволочки и того чаще – через день. Эксперты объясняют это тем, что на лице и волосах скапливается больше грязи. «Несвежие» наволочки могут стать причиной акне.

Современные постельные принадлежности изготавливаются из синтетических материалов, которые легко стираются и не допускают появления клещей. Проделывать это с подушками и одеялами нужно несколько раз в год. Для этого необходимо набрать ванну комнатной температуры и добавить туда 20-30 мл шампуня. Затем нужно встать туда ногами и начинать активно топтать. Вторую процедуру повторить после замачивания. И не забудьте как следует прополоскать хорошо впитывающие влагу постельные принадлежности.



