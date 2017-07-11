Минздрав назвал категории больных, наиболее чувствительных к переменам погоды

Не только магнитные бури, но и резкая смена погоды негативным образом сказывается на здоровье метеочувствительных людей, которым приходится постоянно следить за своим здоровьем, чтобы избежать осложнений.



Специалисты Минздрава подтвердили, что число обращений к докторам во время неблагоприятных погодных условий растет. Специалисты назвали категории больных, наиболее чувствительных к погодным колебаниям. Самыми метеочувствительными оказались вовсе не «сердечники», а люди с психоэмоциональными нарушениями. Среди них влиянию погоды подвержены 82-84%.



Повышенная метеочувствительность отмечается также среди лиц с сердечно-сосудистыми нарушениями (80-82%), заболеваниями опорно-двигательной системы (72-74%) и бронхо-легочными заболеваниями (60-64%).



В мае-июне среднемесячная температура в России была соответственно на 2,2 и 1,6 градуса ниже общепринятых норм. 15 июня стал днем-рекордсменом с 1949 года. Температура в этот день составила всего 10,2 градуса тепла. При этом дожди в июне шли куда чаще обычного, а МЧС регулярно выдавало штормовые предупреждения из-за усиления ветра. Но и во второй половине лета Гидрометцентр призвал жителей центральных регионов страны готовиться к катаклизмам: ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и даже смерчи.



