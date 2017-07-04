Ученые нашли новую опасность солнечного загара

Ультрафиолетовое излучение, которому подвергают себя люди во время солнечного загара, чревато серьезными проблемами со здоровьем. Такой вывод сделали исследователи Квинслендского университета.

Подопытными для австралийских ученых стали головастики полосатой болотной лягушки, сообщает портал «Газета.ру».

Ультрафиолетовое излучение при солнечном загаре - это очень большое количество энергии, которая способствует разрывам связей ДНК. Выводы, сделанные на головастиках, работают и в отношении людей, подчеркивают исследователи. Ученые выяснили, что у головастиков после солнечных лучей при низких температурах деградировали связи ДНК.