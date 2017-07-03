Кетодиета, основанная на жирной пище, подходит не для всех

Желающие похудеть при помощи диеты всегда должны прежде проконсультироваться с врачом. Сейчас становится популярной кетодиета или LCHF (Low Carbs High Fat). Это относительно новая система питания. Диета активно применяется благодаря своему "революционному" подходу.

При такой системе питания ограничивается употребление углеводов и в рационе худеющего преобладает жирная пища. При такой системе питания люди едят мясо, птицу, морепродукты и рыбу, яйца, необезжиренную молочную продукцию, зеленые овощи, несладкие фрукты. Разрешается растительное масло. Иногда позволяется горький шоколад и корнеплоды — редька, свекла, редис и морковь.

Картофель, крупы, макароны, хлеб, полуфабрикаты; алкоголь, содержащий углеводы, сахар, сладкие фрукты при кетодиете запрещены.

Желающие похудеть начинают терять избыточный вес довольно быстро из-за того, что в начале при недостатке углеводов организм теряет лишнюю жидкость, а на стадии перестраивания организма тратит накопленные ранее жиры для обеспечения жизнедеятельности, - сообщается на сайте телеканала 360tv.

Медики предупреждают, что такая диета абсолютно противопоказана диабетикам. Обязательно должны проконсультироваться с врачом люди, у которых диагностированы заболевания пищеварительной системы, камни в почках, проблемы с работой печени и поджелудочной железы.