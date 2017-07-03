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«Без вытрезвителей всю пьянь везут к нам!»

3 июля 2017, 12:34 [«Аргументы Недели», Т. Буторина ]

«Без вытрезвителей всю пьянь везут к нам!»
globallookpress.com

С тех пор как исчезли вытрезвители, весь наполняющий их контингент хлынул на бюджетные больничные койки. Забота об экс-обитателях вытрезвителей непосильной ношей легла на плечи медиков. Часто после лечения таких больных врачу самому требуется серьезная медицинская помощь, а пьяного дебошира забирает наряд полиции.

Больницы для пьяных и буйных
 
В России в 2016 году, по официальным данным Минздрава, количество случаев применения насилия в отношении медиков, в том числе сотрудников скорой помощи, при исполнении служебных обязанностей составило 1226. То есть в среднем – один-два нападения в месяц.

В январе этого года во Владимире пьяный мужчина избил медика, которая пыталась ему помочь. В результате ей самой понадобилась серьезная медицинская помощь. А через месяц, в ночь на 23 февраля этого года, в городскую больницу Великого Новгорода из кафе привезли пьяного мужчину с рваной раной лица. В приемном покое он избил медсестру и санитарку. В итоге одна из женщин с сотрясением мозга попала в нейрохирургию, вторая со сломанным носом — в отделение челюстно-лицевой хирургии. В марте нетрезвый пациент набросился на бригаду врачей в машине скорой помощи. В итоге пострадавший фельдшер вынужден был обратиться к коллегам за медицинской помощью. Еще через месяц в Ярославской области пьяный пациент напал на двух женщин-фельдшеров прямо в машине скорой по пути в больницу. Также в марте этого года пьяная жительница Татарстана ранила ножом медбрата, приехавшего на вызов к ее племяннице.

Вытрезвителей в Петербурге не стало в 2011 году, но пьяные никуда не исчезли. Всех их везут в больницы-тысячники. «Больницы выполняют функцию вытрезвителей. Всю пьянь везут к нам! – возмущается директор НИИ им. И. И. Джанелидзе Валерий Парфенов. – Такие пациенты буянят, наносят травмы врачам, медсестрам, охране. Есть случаи, когда сотрудники больницы получали ушибы, переломы носа, челюсти».

Возникают трудности и со сбором анамнеза, осмотром пациента, проведением лабораторно-инструментальных исследований. Пациенты хамят медикам, отказываются от медицинских манипуляций, несмотря на проводимые беседы и уговоры. Часто медперсонал сталкивается с нецензурной бранью, агрессивным поведением, угрозами.

продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ"

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Житель Пензы нашел в собственной квартире повесившегося мужчину

Житель Пензы нашел в собственной квартире повесившегося мужчину

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Представитель французских ультраправых сознался в покушении на Эммануэля Макрона

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