Российские учёные научились возвращать сознание пациентам после комы

Эффективный метод выведения пациентов из хронических посткоматозных состояний разработали врачи Научного центра неврологии (ФГБНУ НЦН). Как пишут "Известия" со ссылкой на директора центра, академика Михаила Пирадова, он позволяет работать с больными с так называемым состоянием минимального сознания (в этом случае до вегетативного остается всего один шаг).

Планируется, что завершатся исследования, которые длятся уже два года, в 2019 году. При этом у ученых уже есть первые результаты, им удалось вернуть сознание нескольким пациентам, находившимся в коме. Для этого использовались технологии навигационной транскраниальной магнитной стимуляции (метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи электромагнитных импульсов).

"Попытки заглянуть за пределы утраченного сознания и вернуть его делаются во всем мире. Исход конкретно этого исследования очень интересен. Это шанс на восстановление пациента как личности", - считает доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии Уральского государственного медицинского университета Андрей Белкин.