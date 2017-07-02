Ученые обеспокоены распространением опасных для человека червей-паразитов

В США ученые обеспокоены стремительным распространением червей-паразитов, опасных для жизни людей. Гельмины Angiostrongylus cantonensis называют крысиными легочными червями. Но эти паразиты встречаются не только у крыс и проникают не только в легкие, но и могут попасть в мозг.

Паразитологи в штате Флорида исследовали червей. Большинство случаев заражения Angiostrongylus cantonensis были зафиксированы на Гавайях. В последние 20 лет зафиксировано только два.

Черви этого типа обитает в Калифорнии, Алабаме, Луизиане и Флориде. Обычно заразиться можно при употреблении в пищу моллюсков или других морепродуктов, не обработанных термически. Специалисты не рекомендуют прикасаться голыми руками к улиткам, лягушкам.

Симптомами заражения могут стать не только сильная головная боль, высокая температура и тошнота, но и паралич лица и конечностей. Может развиться менингоэнцефалит, - сообщает ИА "Росбалт". При этом эффективного метода лечения Angiostrongylus cantonensis до сих пор нет.

Как пояснили ученые, на распространение опасных паразитов влияет среди прочего глобальное потепление.