Неврологи назвали продукты, влияющие на положительную работу мозга человека

Британские неврологи составили список продуктов питания, положительно влияющих на работу мозга человека.

Медики считают полезными оливковое миндальное масла.

По данным ученых, оливковое масло сокращает объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков, которые являются маркерами болезни Альцгеймера. Миндальное масло - полезный источник белка. В этом масле содержатся рибофлавин и L-карнитин, активизирующие нейронную активность и предотвращающие снижение когнитивных показателей.

На мозг влияет уровень сахара в крови человека. Мозг страдает от повышенного инсулина. Рекомендуется потреблять цельнозерновые продукты, сырые овощи и крупы. Так гречка содержит много витаминов группы В, марганца, фосфора и цинка, необходимых для сигнальной активности нейропередатчиков в мозге. Они еще борются с тревожностью и головными болями.

Ученые отметили пользу яиц. Яйца - отличный источник белка. Яйца содержат жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, холин и фосфолипиды. Холин используется мозгом для производства нейропередатчика ацетилхолина.

Черника содержит большое количество антиоксидантов, защищающих мозг от избыточного кислорода. Неврологи обнаружили, что розмарин - уникальный продукт, содержащий 1,8-цинеол, повышающий уровень ацетилхолина (нейропередатчика) и работающий как лекарство против болезни Альцгеймера - сообщается на сайте meddaily.

Для мозга полезен темный шоколад. Этот продукт со своими антиоксидантными свойствами снижает кровяное давление и улучшает кровоток головном мозге, повышает настроение. Воспаление снимает и куркума. По данным медиков, свекла расширяет сосуды за счет нитратов, улучшается циркуляция крови, улучшается доставка кислорода и питательных веществ в мозг.