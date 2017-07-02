Поговорку «грязные деньги» не всегда следует воспринимать как нечестное обогащение. Деньги в действительности кишат болезнетворными микробами, на них можно даже обнаружить следы наркотических средств, вдыхаемых через нос.

Специалисты провели исследование денежных купюр и выявили на них около ста различных штампов бактерий, самые безобидные из которых вызывают акне. Через деньги можно подхватить язву, пневмонию, пищевые отравления, стафилококковые инфекции и прочие опасные заболевания. Бактериям очень комфортно жить в бумажниках и портмоне, ведь там тепло и сухо. В среднем купюра номиналом в один доллар, по подсчетам американских исследователей, за год может сменить более 110 хозяев. При этом продолжительность ее жизни в среднем составляет около шести лет.