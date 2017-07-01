В России стали выдавать электронные больничные

С 1 июля 2017 года в России получили законный статус электронные больничные. Ранее «Аргументы недели» сообщали о комментарии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по поводу введения электронных больничных.

Пациенты российских поликлиник станут получать электронные больничные уже с грядущего понедельника, пишет «РГ».

То, что электронные больничные получили законный статус, вовсе не значит, что они полностью вытеснят традиционные больничные листы. У людей будет выбор, в каком виде оформить больничный, бумажный или электронный.

Электронный хорош тем, что порвать, испачкать или подделать его невозможно. Потерять его тоже не получится: он легко восстанавливается. Электронный документ проще передать работодателю: его просто можно отправить по «электронке» не выходя из дома.

Пока не во всех российских поликлиниках есть возможность оформить электронные больничные. Интересная цифра: в прошлом году только на печать больничных листов было потрачено 120 миллионов рублей.