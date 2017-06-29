В России смертность от некачественной воды выросла втрое

В РФ резко возросло количество смертей, связанных с употреблением некачественной питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, в 2016 году смертность увеличилась почти в три раза — с 6 тыс. человек в 2015 году до 19 тыс.

Кроме того, за прошлый год на 2% увеличилось число заболеваний, вызванных употреблением воды из-под крана. Применяемые методы очистки воды только усугубляют ситуацию.

Употребление некачественной воды чаще всего приводит к инфекционным заболеваниям, болезням мочеполовой и кровеносной систем, органов пищеварения и новообразованиям.