Американские ученые доказали эффективность пластыря от гриппа

Американские исследователи провели первые клинические испытания вакцинации от гриппа с помощью пластырей. Его эффективность не подлежит сомнению, по крайней мере, он не уступает уколам.

Пластырь, в котором содержится вакцина, вводится в организм пациента через кожу с помощью микроиголок.

В ходе испытаний 100 добровольцев разбили на четыре равные группы. Первой группе сделали уколы от гриппа, трем другим раздали пластыри с вакциной и «пустышки» (плацебо). Через 28 дней исследователи замерили количество антител в организме испытуемых и проследили за возможными проявлениями нежелательных реакций в течение 180 дней. Выяснилось, что прививки и пластыри имели одинаково положительный эффект, говорится в медицинском журнале Lancet.



