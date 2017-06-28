Учеными создано полезное пиво

Сингапурские специалисты из Национального университета (The National University of Singapore) заявили, что разработали лечебное пиво с пробиотиками. Напиток поможет людям с проблемами кишечника и иммунной системы.

В состав пива введен пробиотический штамм бактерий Lactobacillus paracasei L26, позволяющий нейтрализовать вирусы и токсины, а также улучшить иммунитет человека. Он полезен, в частности, для тех, кто страдает от непереносимости лактозы и не может употреблять йогурты. Пиво крепостью 3,5 градусов, отличается острым и терпким вкусом, сообщают "Актуальные новости".

Кстати, спортсменам следует пить пиво и есть арахис. Это поможет восстановиться после тренировки, утверждают ученые из Университета Сент-Эндрюс (Шотландия). Такое сочетание восстанавливает водный баланс в теле человека.