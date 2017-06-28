Пользоваться пластиковыми бутылками повторно не рекомендуется

Пластиковые бутылки могут не только стать причиной размножения опасных микроорганизмов, но и генерировать химические вещества - например, бисфенол А, который негативно влияет на гормональный фон.

Для своих исследований эксперты забрали у сотни спортсменов бутылки из-под воды, которые они использовали на протяжении недели. Выявлено, что на один квадратный сантиметр приходится более 900 тысяч микробов, это превышает количество вредных бактерий на крышке унитаза.

Последними исследованиями на эту тему поделилась доктор Мэри Гленвилл, передает Daily Star.

Ранее сообщалось, что химики МГУ им. М.Ломоносова обнаружили опасность популярного компонента кремов от загара - авобензона. В водном растворе авобензон распадается на вредные химические соединения.