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Пользоваться пластиковыми бутылками повторно не рекомендуется

28 июня 2017, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пользоваться пластиковыми бутылками повторно не рекомендуется

Пластиковые бутылки могут не только стать причиной размножения опасных микроорганизмов, но и генерировать химические вещества - например, бисфенол А, который негативно влияет на гормональный фон.

Для своих исследований эксперты забрали у сотни спортсменов бутылки из-под воды, которые они использовали на протяжении недели. Выявлено, что на один квадратный сантиметр приходится более 900 тысяч микробов, это превышает количество вредных бактерий на крышке унитаза.

Последними исследованиями на эту тему поделилась доктор Мэри Гленвилл, передает Daily Star.

Ранее сообщалось, что химики МГУ им. М.Ломоносова обнаружили опасность популярного компонента кремов от загара - авобензона. В водном растворе авобензон распадается на вредные химические соединения.

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85% федеральных дорог России приведут в порядок до конца 2018 года

85% федеральных дорог России приведут в порядок до конца 2018 года

Доля соответствующих нормативам федеральных дорог в России достигнет 85% к концу 2018 года. Об этом заявил заместитель главы Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Астахов.

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В Воронежской области дети отбили у живодера пять щенков

В Воронежской области дети отбили у живодера пять щенков

Мужчина положил животных в мешок и бил им по бетонным ступеням. Увидевшие это дети начали кричать, прибежавшие родители отобрали у живодера мешок. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

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Совет ЕС в среду одобрил предоставление Украине временных односторонних торговых преференций в качестве меры экономической поддержки Киева. Об этом говорится в заявлении Совета.

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В разговоре с журналистами олимпийская чемпионка по художественной гимнастике выразила мнение, что российским футболистам не хватает для достижения высоких результатов ряда компонентов, в том числе дисциплины.

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В Москве из-за очереди к мощам Николая Чудотворца ограничили движение пешеходов

В Москве из-за наплыва паломников, желающих поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, ввели ограничения для пешеходов, сообщается на официальном сайте, посвященном принесению святыни.

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Глава Роскомнадзора сообщил о включении Telegram в реестр ведомства

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Пользоваться пластиковыми бутылками повторно не рекомендуется

Пользоваться пластиковыми бутылками повторно не рекомендуется

Пластиковые бутылки могут не только стать причиной размножения опасных микроорганизмов, но и генерировать химические вещества - например, бисфенол А, который негативно влияет на гормональный фон.

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Что думает праправнук Александра III о фильме "Матильда"

Что думает праправнук Александра III о фильме "Матильда"

Представитель Объединения членов рода Романовых Павел Куликовский, который приходится праправнуком императору Александру III, заявил, что новый фильм Алексея Учителя "Матильда" нельзя относить к жанру исторической драмы.

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Глава Минобороны Великобритании пригрозил хакерам военным ударом

В минувшую субботу «Аргументы недели» писали о хакерской атаке, жертвой которой стали британские законодатели. В результате действий злоумышленников парламентарии лишись доступа к своей электронной почте.

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Кому рулить в ШОС

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Правительство прирастёт  Дальним Востоком

Есть такая русская поговорка – кто о чём, а шелудивый о бане. Так и мы – всё время о выборах. Они в России всегда судьбоносные. Любимая забава – обсуждать возможных кандидатов в премьеры.

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Встреча в Гамбурге – Москва и Вашингтон сделали ставки

Встреча в Гамбурге – Москва и Вашингтон сделали ставки

Перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге стороны продолжают поднимать ставки. Главной темой на переговорах станет Сирия.

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МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

Россия приступила к подготовке ответных мер на пакет американских санкций, которые готовившаяся к уходу администрация Белого дома ввела в декабре 2016 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Порошенко обрадовался продлению Евросоюзом антироссийских санкций

Порошенко обрадовался продлению Евросоюзом антироссийских санкций

О том, что Европейский союз продлил действие ограничительных мер в отношении России еще на полгода, «Аргументы недели» сообщили ранее в среду. В МИД РФ, комментируя это решение, выразили свое сожаление.

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Польша и лежачие русские мертвецы

Польша и лежачие русские мертвецы

Известный американский телесериал «Ходячие мертвецы» выходит в мировой телепрокат вот уже 7 лет. По сюжету США захватывают толпы зомби – ходячих мертвецов. От них бегают несколько оставшихся живыми американцев. И так из года в год уже 7 лет.

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Британские СМИ рассказали о русском «лохнесском чудовище» (ФОТО)

Британские СМИ рассказали о русском «лохнесском чудовище» (ФОТО)

В озере Ханто, расположенном на территории входящего в состав РФ Ямало-Ненецкого автономного округа, обнаружена русская версия знаменитого лохнесского чудовища. Об этом сообщила британская пресса.

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Еще одна девушка была облита кислотой в Буденновске

Еще одна девушка была облита кислотой в Буденновске

Вечером 20 июня на одной из улиц в городе Буденновск Ставропольского края к девушке подошел мужчина и неожиданно облил ее какой-то жидкостью. У девушки химические ожоги лица и руки.

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Генерал Франции летал на дачу на штурмовике

Генерал Франции летал на дачу на штурмовике

Заместителя командующего ВВС Ришара Ребула подозревают в использовании военной техники в личных целях. Предположительно, он летал на реактивном штурмовике на дачу в Провансе.

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