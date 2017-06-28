Кофеин в больших дозах эффективен при похудении

С помощью эксперимента над лабораторными мышами ученые раскрыли причину эффективности кофеина при похудении. Они полагают, что тот же механизм будет действовать и у людей.

Китайские ученые доказали, что кофеин снижает массу тела мышей путем подавления аппетита и увеличения расходов энергии на обмен веществ. Специалисты заметили, что активность рецепторов, расположенных в гипоталамусе, блокируется содержащимся в кофе психостимулятором. Кофеин способствует высвобождению окситоцина — мощного регулятора энергетического метаболизма.

Правда, для этого грызунам вводили чрезвычайно высокие дозы кофеина (60 миллиграмм на килограмм массы тела), что для человека представляет убойную дозу, сопоставимую с 24-36 чашками кофе в день. При этом рекомендуемый объем напитка не должен превышать 400 миллиграммов. Также ученые пришли к выводу, что пить кофе сразу после пробуждения вредно для здоровья.