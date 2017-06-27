Кремы для загара совсем не безобидны

Химики МГУ им. М.Ломоносова обнаружили опасность популярного компонента кремов от загара - авобензона. В водном растворе авобензон распадается на вредные химические соединения.

Кстати, некоторые из них входят в состав слезоточивых смесей, которые использует полиция для разгона митингов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Помимо этого, при наличии в воде солей меди, которые чаще всего используются для подкрашивания воды в бассейне в голубой цвет, из авобензона в больших количествах выделяется бромоформ. Это вещество провоцирует расстройство почек и печени, а также нарушает работу нервной системы.