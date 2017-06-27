Что произойдет, если отказаться от употребления сахара

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом сахар влияет на самочувствие людей. Сахар человек поглощает вместе с йогуртами, газировкой, соусами и другими продуктами.

По мнению экспертов Университета Северной Каролины, отказ от сахара улучшает здоровье сердца, в связи с этим риск смерти может уменьшиться втрое.

В случае уменьшения сахара в меню значительно улучшится состояние кожи. Дело в том, что продукт вызывает воспалительные процессы, и, соответственно, прыщи. Исследования показали, что употребление каждый день 100-200 гр сладкой воды в течение 3 недель повышает уровень воспаления на 87%, сообщают "Актуальные новости".

Не стоит также забывать и о таких проблемах современности, как ожирение и сахарный диабет, главными виновниками которых тоже становятся слишком сладкие продукты питания.

Кроме того, исследователи выяснили, что сладкоежек в течение дня может клонить в сон. Отказ от этого продукта также улучшит память и фигуру.