Что произойдет, если отказаться от употребления сахара
27 июня 2017, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом сахар влияет на самочувствие людей. Сахар человек поглощает вместе с йогуртами, газировкой, соусами и другими продуктами.
По мнению экспертов Университета Северной Каролины, отказ от сахара улучшает здоровье сердца, в связи с этим риск смерти может уменьшиться втрое.
В случае уменьшения сахара в меню значительно улучшится состояние кожи. Дело в том, что продукт вызывает воспалительные процессы, и, соответственно, прыщи. Исследования показали, что употребление каждый день 100-200 гр сладкой воды в течение 3 недель повышает уровень воспаления на 87%, сообщают "Актуальные новости".
Не стоит также забывать и о таких проблемах современности, как ожирение и сахарный диабет, главными виновниками которых тоже становятся слишком сладкие продукты питания.
Кроме того, исследователи выяснили, что сладкоежек в течение дня может клонить в сон. Отказ от этого продукта также улучшит память и фигуру.