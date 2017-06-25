Ученые выявили связь между здоровьем и месяцем рождения человека

Исследователи из испанского университета Аликанте предлагают прогнозировать болезни, исходят из месяца рождения пациента. Им удалось выявить определенную закономерность, никак не связанную с астрологией.



По мнению ученых, болезни зависят от колебания температур и количества солнечного света, получаемого беременными женщинами и новорожденными, отмечает Daily Mail. Так, рожденные в августе мужчины вдвое чаще болеют астмой, чем рожденные в начале года.

А «июньские» женщины на 33% реже страдают мигренью и на 35% реже сталкиваются с проблемами, связанными с наступлением менопаузы. Рожденные в июле женщины на 27% мучаются от высокого кровяного давления и на 40% чаще страдают недержанием мочи.

Рожденным в сентябре не повезло с щитовидкой. Солнечным «июньским» детям не страшна депрессия. Они также на 22% меньше жалуются на боли в пояснице.

Связь между 27 хроническими заболеваниями, полом человека и месяцем его рождения ученые выявили на основании статистических данных.



