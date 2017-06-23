Оказывается, обручальные кольца плохо влияют на здоровье мужчин

Ученые предупреждают: обручальные кольца опасны для здоровья мужчин. Связывают это с тем, что со временем драгоценный металл начинает окисляться и выделять продукты химической реакции.

Вредные вещества попадают в организм человека, оказывая негативное воздействие на сексуальные возможности сильного пола. Даже малая толика оксида металла может стать причиной импотенции.

Специалисты рекомендуют регулярно мыть руки и чистить ювелирное изделие, передает "ВладТайм".

Гормональная и половая система женщин лучше защищены от внешних воздействий, поэтому окисляющийся металл им не вредит.