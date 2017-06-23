Названы продукты, которые могут снижать сексуальное желание
23 июня 2017, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели новое исследование, в ходе которого узнали, какие продукты являются главными врагами нормальных сексуальных отношений. Такая пища существенно снижает желание и может изменять гормональный фон человека.
Первую позицию в рейтинге занимают сыры, изготовленные из коровьего молока. В своём составе они имеют антибиотики и гормоны роста, негативно сказывающиеся на гормональном фоне человека, нарушив его природную выработку.
На втором месте расположилась газировка. Оказалось, что такие напитки, в которых много сахара, вызывают ожирение, диабет и обезвоживание, что негативно влияет на либидо.
Из химических добавок вредны разные искусственные подсластители, поскольку они снижают уровень серотонина и вызывают раздражительность. Одна из самых распространенных добавок, глутамат натрия, которая усиливает вкус продуктов, как выяснилось, тоже отрицательно влияет на сексуальную активность.
В список попали все консервированные продукты. Для их сохранения используют большое количество соли, специй и вредных добавок, все они повышают артериальное давление, которое уменьшает приток крови к половым органам, впоследствии появляется импотенция.
Также вредны жареный картофель и любимые многими чипсы. Особенно опасны эти блюда, если приготовить их на прогорклом масле. Это грозит интенсивными окислительными процессами в тканях и клетках, что нарушает работу гормонов.
Ученые не рекомендуют пить много кофе. Этот напиток вредит надпочечникам, а их нестабильная работа пагубно отражается на работе половой системы.
Замыкает список растительное масло низкого качества. Рапсовое и тому подобные масла грозят сильными окислительными процессами, сообщает medpulse.ru