Названы продукты, которые могут снижать сексуальное желание

Ученые провели новое исследование, в ходе которого узнали, какие продукты являются главными врагами нормальных сексуальных отношений. Такая пища существенно снижает желание и может изменять гормональный фон человека.

Первую позицию в рейтинге занимают сыры, изготовленные из коровьего молока. В своём составе они имеют антибиотики и гормоны роста, негативно сказывающиеся на гормональном фоне человека, нарушив его природную выработку.

На втором месте расположилась газировка. Оказалось, что такие напитки, в которых много сахара, вызывают ожирение, диабет и обезвоживание, что негативно влияет на либидо.

Из химических добавок вредны разные искусственные подсластители, поскольку они снижают уровень серотонина и вызывают раздражительность. Одна из самых распространенных добавок, глутамат натрия, которая усиливает вкус продуктов, как выяснилось, тоже отрицательно влияет на сексуальную активность.

В список попали все консервированные продукты. Для их сохранения используют большое количество соли, специй и вредных добавок, все они повышают артериальное давление, которое уменьшает приток крови к половым органам, впоследствии появляется импотенция.

Также вредны жареный картофель и любимые многими чипсы. Особенно опасны эти блюда, если приготовить их на прогорклом масле. Это грозит интенсивными окислительными процессами в тканях и клетках, что нарушает работу гормонов.

Ученые не рекомендуют пить много кофе. Этот напиток вредит надпочечникам, а их нестабильная работа пагубно отражается на работе половой системы.

Замыкает список растительное масло низкого качества. Рапсовое и тому подобные масла грозят сильными окислительными процессами, сообщает medpulse.ru