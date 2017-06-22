Назван продукт, являющийся очень полезным для мозга

Американские исследователи из Медицинской школы Льюиса Каца Университета Темпл (LKSOM) выяснили, что оливковое масло первого холодного отжима является полезнейшим продуктом для мозга.

Данный продукт стимулирует работу органа, что способствует повышению памяти и улучшает обучаемость.

Ученые провели ряд экспериментов и установили, что оливковое масло является эффективным средством для борьбы с болезнью Альцгеймера. По словам специалистов, в его составе есть компоненты, которые способны уменьшить риск возникновения когнитивных нарушений. Оливковое масло очищает мозг от токсинов и внутриклеточных отходов.