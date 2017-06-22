Пить воду надо правильно

Водный баланс очень сильно влияет на самочувствие и обмен веществ, поэтому не стоит забывать пить воду. Специалисты рассказали, как правильно это делать, чтобы вода приносила пользу организму.

Дневную норму воды нельзя выпивать за 2-3 раза, поскольку это сильно перегружает почки. Чтобы напитать организм достаточным количеством влаги, нужно пить небольшими глотками и часто, примерно каждые 10-15 минут.

Лучше всего пить чистую воду без газа, поскольку углекислый газ, присутствующий в газированных водах, вымывает из организма кальций. Можно пить фруктовые и травяные чаи без сахара, сообщает VistaNews.

Полезнее пить теплую воду. Теплая вода размягчает вредные шлаки, которые потом растворяются в ней.