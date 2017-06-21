Ученые уравняли «синдром разбитого сердца» и инфаркт

Британские ученые проанализировали «синдром разбитого сердца». Оказалось, что его последствия сравнимы с инфарктом. У людей, долго страдающих от данного синдрома, сокращается продолжительность жизни.



Причиной душевных страданий могут быть не только разорванные отношения, но и смерть близких, развод, потеря работы и другие стрессовые ситуации. При этом самым сильным ударом, по мнению ученых, является увольнение с работы. Все перечисленные факторы психологи решили назвать одним словом – takotsubo, или сидром «разбитого сердца». Результаты проведенных исследований опровергли ранее бытовавшее мнение о восстановлении сердечной мышцы после пережитых потрясений.