Воздух в салонах самолетов крайне вреден для экипажа и пассажиров

По мнению ученых, воздух, находящийся в салоне самолёта, имеет причинно-следственные связи с состоянием здоровья пассажиров и экипажа. В эксперименте участие приняли около 200 членов экипажей.

Профессиональные заболевания обнаружены специалистами университета Стирлинга у 65% лётного состава, причём 75% членов экипажей воздушных судов сами сообщали о недомоганиях. Жаловались на головную боль и непродолжительное головокружение, сообщает Medikforum.ru. Были выявлены проблемы с дыхательными путями и ухудшением зрения.

Воздух в салоне воздушных судов загрязняется за счет работы двигателя, который предусматривает применение технических жидкостей, и масел во время эксплуатации.