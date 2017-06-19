Каким мужчинам грозит ранее облысение

В ходе изучения проблемы облысения у мужчин медики выявили признак, способствующий ранней потере волос. Оказалось, что облысение чаще грозит представителям сильной половины человечества, имеющим низкий рост.

Как пояснили исследователи, которые наблюдали многие годы за двумя десятками тысяч мужчин разного роста, оказалось, что геном, который отвечает за рост еще ответственен и за раннюю потерю волос. И как выяснилось, эту роль инициатора играет гормон тестостерон.

Повышенный рост тестостерона является катализатором замедленного роста, именно это и провоцирует преждевременную потерю волос у мужчин. Врачи отметили, что бороться с облысением, вызванным гормоном, крайне сложно.

Однако отмечается, что мужчинам, чей низкий рост не вызван гормональными проблемами, не стоит беспокоится о проблемах с волосяным покровом.

Как ранее стало известно, ученые из США доказали, что облысение может являться свидетельством наличия сердечно-сосудистых заболеваний.