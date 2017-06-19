Не все плесневые продукты одинаково опасны для организма

Есть сыр с голубой плесенью могут разве что гурманы, для среднестатистического россиянина, забывшего во времена санкций про деликатесы, это испорченный продукт, как ни крути.

Однако ученые заявляют, что не все заплесневелые продукты одинаково вредны для организма, и некоторые можно спасти для дальнейшего употребления и экономии бюджета. Однозначно избавиться нужно от жареного куриного мяса, индейки и яиц при первых признаках гниения. Категорически запрещено также употреблять испорченные макароны, салаты, молочные продукты и сыры. Исключение составляют лишь элитные сорта сыра, продающиеся со специальным видом плесени. Без сожаления нужно избавляться от плесневого хлеба, который даже птицам давать не рекомендуется. Опасные микроорганизмы распространяются быстро, поэтому не достаточно срезать пораженный участок.

А вот морковь, капусту, яблоки, пармезан спасти можно. Чтобы устранить опасный очаг, достаточно срезать кусочек продукта до здоровой поверхности. Причем резать нужно аккурат в «здоровом» месте, дабы не занести бактерии ножом.



