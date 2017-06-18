Выбрано лучшее детское мыло

Эксперты Роскачества исследовали 31 образец детского туалетного мыла, произведенного в России, Болгарии, Германии, Италии, ОАЭ, Польше и на Украине. Главный вывод — тесты подтвердили полную безопасность детского мыла.

Импортные и российские образцы проходили испытания по 21 показателю, включая способность очищать, предотвращать размножение бактерий и пениться.

Исследование Роскачества показало, что товары под торговыми марками "Алиса" и "Тик Так", на упаковке которых указан ГОСТ, не соответствуют государственному стандарту по массе жирных кислот в пересчете на массу куска мыла. "Еще в двух случаях под торговыми марками "Детское" и Honey kid обнаружено превышение ГОСТа по количеству соли", - уточняется в сообщении.

Образцы "Бархатные ручки", "Губка Боб", Bebble, Johnsons baby и Weleda признаны товарами повышенного качества, но они не могут претендовать на российский Знак качества, так как происхождение у них зарубежное.

Решение о присвоении государственного Знака качества товарам под торговыми марками "Д", "Невская косметика", "Рецепты красоты", "Умка" и Baby’s soap эксперты примут после проведения оценки производства.