Помидоры названы самым полезным продуктом на Земле

Диетологи рассказали, какие продукты являются незаменимыми для полноценного здоровья людей. Ученые Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов считают, что самым полезным продуктом в мире является помидор.

По мнению исследователей, помидоры не допускают развития раковых клеток, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также полезны при глаукоме и повышенном давлении.

Благодаря огромному количеству растительных белков, клетчатки, витаминов овсяная каша занимает второе место. Этот продукт помогает при похудении, а также гипертонии, очищает пищеварительную систему от различных токсинов, сообщает OAnews.

Третье место занял такой фрукт, как киви, богатый витаминами A, E, C и жирными кислотами. Диетологи советуют есть его при похудении, а также при проблемах с суставами.