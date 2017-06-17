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В Сочи министр здравоохранения Кубани принял сложные роды

17 июня 2017, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи министр здравоохранения Кубани принял сложные роды
минздрав Красноярского края

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов принял роды в перинатальном центре Сочи. Медик сделал местной жительнице кесарево сечение. По показаниям у женщины был крупный плод и ножное предлежание.

В результате появился на свет мальчик весом 4 кг 150 г и ростом 56 см.

Сразу после операции Филиппов устремился в другую палату, где его ждала уже другая пациентка. Ей также потребовалось хирургическое вмешательство.

Филиппов принял уже более 10 тысяч родов.

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