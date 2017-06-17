Диетологи назвали семь продуктов, заменяющих сахар

О вреде сахара говорят медики и диетологи. Сахар называют "белой смертью." Людям, злоупотребляющим сахаром, грозит не только избыточный вес, но и серьезные проблемы со здоровьем. Медики доказали - сахар разрушает сосуды.

Но многие люди не представляют себе жизни без вкусностей, когда им запрещают сладкое, страдают. Британские диетологи продумали, как облегчить состояние для тех, кто пытается отвыкнуть от сахара.

Медики рекомендуют включать в рацион питания несколько продуктов: кокосовое масло, солодку; картофель, запеченный с корицей; горький шоколад, орехи и морковные палочки.

Диетологи рекомендуют сладкую булочку заменить двумя столовыми ложками кокосового масла. Человек не будете испытывать чувство голода в течение почти четырех часов, и желания поесть сладкого не появится.

Сладкую газировку можно заменить чаем с солодкой вместо сахара или настойкой чайного гриба, - пишет Independent.

Шоколад с содержанием 85-90 % какао рекомендуется есть не более двух долек.

Морковные палочки сейчас предлагают во многих кафе - вкусно и полезно.

Диетологи рекомендуют съедать небольшую горсть орехов, если очень хочется сладкого. Но не надо забывать, орехи - высококалорийный продукт.