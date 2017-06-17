Почему пациенты с аутизмом нередко избегают зрительного контакта

Пациенты с расстройствами аутистического спектра (РАС) нередко избегают зрительного контакта, так как симптом отражает трудности при установлении социальных связей, характерных для этого нарушения.

Предполагается, что в основе блуждающего взгляда при аутизме может лежать эмоциональная гиперчувствительность.

Реакция на прямой зрительный контакт зависит от эмоциональной валентности наблюдаемого субъекта неочевидным образом. Например, опыты, проведенные в течение 7 лет, доказали, что пациенты с РАС чаще избегают взгляда на лица с нейтральным выражением как потенциально более угрожающие (из-за отсутствия явных социальных предикторов), при этом испуганные люди, напротив, могут вызывать у них интерес, пишет Naked-Science.ru.