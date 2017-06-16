Эксперт дал рекомендации как правильно бегать

Тренер, двукратный чемпион Европы по грэпплингу Артем Петухов дал рекомендации как правильно бегать.

Многие люди знают - бег несомненно полезен для здоровья. Но заставить себя облачиться в спортивную форму и выйти на беговую дорожку способен далеко не каждый.



Артем Пехухов считает, что важный фактор для бега - мотивация. "Физические нагрузки должны стать нормой жизни, тогда успех будет неизбежен", - советует тренер.

Один из специалистов по вопросам снижения и контроля веса Александр Головин уверен, что бег реально способствует похудению. Он рекомендует увеличивать продолжительности тренировки, а не на ее интенсивность. По словам Головина, ежедневно заниматься не обязательно. Для тех, кто хочет сбросить вес, желательно соблюдать простую формулу: 1 ккал/кг/км. Соответственно, чем медленней и дольше вы бежите, тем больше калорий сожжете.

Тренер советует начинать с сочетания бега и ходьбы. Тренироваться три раза в неделю. В первую неделю надо начинать с двух 15-минутных тренировок, на третий раз можно чередовать бег и ходьбу уже 20 минут.

Вторую неделю начинать уже с 20-минутных тренировок и закончить получасовым сетом. На третьей неделе добавить еще по пять минут к каждому циклу. В четвертую, разгрузочную неделю три дня бегать по 20 минут. Со второго месяца таких тренировок можно повторить цикл. При этом доля бега должна возрасти. И только на третий месяц человек будет подготовлен полностью бежать отведенное время, - сообщается на сайте журнала "7 Дней".

Специалисты рекомендуют прислушиваться к своему организму, не мучить организм. У новичков при регулярных тренировках рост нагрузок не должен превышать 15— 20% в неделю.

Очевь важное значение имеет обувь. Рекомендуется приобрести именно качественные кроссовки для бега.

Одна известная бегунья рассказала корреспонденту "Аргументов недели", что из-за неправильной обуви при беге страдают колени и позвоночник.