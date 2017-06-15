Найден эффективный способ восстановления мышц

Американские ученые открыли новый уникальный способ восстанавливать мышцы. Метод был придуман работниками Сент-Луисского университета. Им является применение ядерного рецептора клетки тканей.

Иногда, в силу различных обстоятельств и болезней, некоторые мышцы теряют свой тонус и перестают функционировать на должном уровне. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что ядерный рецептор REV-ERB играет основную роль в синтезе клеток при регенеративном процессе. Однако он имеет белковое происхождение и практически не видоизменяется при медикаментозном воздействии. По мнению специалистов, активировать рецептор можно с помощью препаратов, в основу которых войдет синтезированный гормон. Лишь в этом случае возможен синтез REV-ERB, сообщает Rusargument.

Специалисты изучают этот рецептор, чтобы определить, можно ли управлять его активностью для влияния на восстановление мышц после повреждений или болезней.