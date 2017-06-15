Брокколи может помочь в борьбе с диабетом

Шведские ученые из Университета Гетеборга в ходе исследования установили, что брокколи может помочь людям, больным диабетом 2 типа. Овощ способен контролировать уровень глюкозы в крови.

Ученые в течение 12 недель проверяли на 97 добровольцах, страдающих ожирением и диабетом, действие высококонцентрированного экстракта из овоща. По завершении эксперимента уровень сахара в крови испытуемых стал ниже.

Для помощи в лечении диабета нужен именно высококонцентрированный экстракт, поэтому употребление продукта из магазина скорее всего не даст ощутимого положительного результата.