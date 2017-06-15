Минздрав рассчитал безопасные нормы потребления алкоголя

Минздрав рассчитал безопасные нормы потребления спиртного для наиболее популярных алкогольных напитков. Определены три уровня риска для здоровья — низкий, средний и высокий.



Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава пришел к заключению, что 4 бутылки креплёного вина (18 градусов) объёмом 750 мл в неделю для мужчины представляют высокий риск, три — средний, а одна — низкий. Рюмку водки мужчинам можно пить с низким риском для здоровья дважды в день. Что касается слабоалкогольных напитков, то «полторашка» пива крепостью 4,5 градуса трижды в неделю не представляет особой опасности для здоровья, риск увеличится до среднего, если употреблять этот стандарт на протяжении пяти дней в неделю, ежедневное употребление такого количества пенного напитка представляет высокий риск для мужчины.

В соответствии с рекомендациями ГНИЦПМ, женщинам следует в день выпивать не более двух бокалов сухого вина крепостью 13 градусов или бокал шампанского объёмом 150 мл, что не скажется серьезно на их здоровье, отмечают «Известия».