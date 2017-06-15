Службы донорской крови переведут в федеральное ведение - ФМБА

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба сообщил, что выведение службы крови на федеральный уровень является одним из элементов биологической безопасности страны.

По его словам, заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов может перейти из регионального ведения в федеральное.

"Выведение службы крови на федеральный уровень - это один из элементов биологической безопасности страны, - заявил глава ФМБА в интервью газете "Известия". - Федерализация в корне меняет состояние системы. В отдельном субъекте может чего-то временно не хватать, но в стране всегда есть все".

С 2008 года в РФ реализуется Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов.